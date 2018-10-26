Федерер: сейчас я доволен своей игрой, жду четвертьфинал турнира в Базеле

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер после выхода в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария) прокомментировал свою игру в нынешнем сезоне. 37-летний Федерер признался, что остался недоволен своей игрой на ряде турниров.

«Было время, когда я неудачно принимал подачи. Такое случалось на турнире в Цинциннати.

Сейчас я лучше вижу мяч, хорошо чувствую его. Всё это мотивирует меня перед очередной игрой. Жду четвертьфинал. Болельщики в Базеле очень помогают, благодарю их! Сейчас я доволен тем, как я играю», — цитирует Федерера Daily Express.

В четвертьфинале турнира в Базеле Федерер сыграет с французом Жилем Симоном. Федерер является действующим победителем турнира в Базеле. Он также получил первый номер посева.