Кукушкин: испытываю удивительные чувства от выхода в полуфинал турнира в Вене

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин прокомментировал выход в полуфинал турнира в Вене. Кукушкин в четвертьфинале в трёх сетах обыграл венгра Мартона Фучовича (4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Соперником представителя Казахстана по полуфиналу станет японец Кей Нисикори, который выбил из турнира австрийца Доминика Тима, получившего первый номер посева.

«Удивительные чувства. Сегодняшний матч был очень тяжёлым. Я впервые вышел в полуфинал такого турнира. Это особенный день для меня. Здесь собрались сильнейшие игроки.

Это, скорее всего, последний турнир для меня в этом году. Я устал и физически, и психологически, но хотел полностью выложиться. Впереди каникулы.

Сегодня я доволен не только результатом, но и тем, как сыграл. Я постараюсь сделать всё, что смогу. Завтра меня ждёт матч с Нисикори, конечно, он будет фаворитом. Но я хочу насладиться этой игрой», — приводит слова Кукушкина пресс-служба ATP.