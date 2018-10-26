Андерсон вышел в полуфинал турнира в Вене на отказе Чорича

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон (2) стал полуфиналистом турнира в Вене. Представитель ЮАР вышел в полуфинал на отказе хорвата Борны Чорича (6). Хорват отказался от продолжения борьбы во втором сете при счёте 1:2. Первый сет выиграл Андерсон – 7:6 (7:2).

Любопытно, что на турнире в Вене Андерсон провёл лишь один полноценный матч. В первом круге он нанёс поражение Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Во втором круге соревнований Андерсон должен был сыграть с австрийцем Юргеном Мельцером, но 37-летний ветеран отказался от игры, сославшись на проблемы со здоровьем. Также Мельцер завершил профессиональную карьеру. Теперь в четвертьфинале с Чоричем Андерсон отыграл лишь один полный сет.

В полуфинале турнира в Вене Андерсон сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, который обыграл француза Гаэля Монфиса. Во втором полуфинале встретятся Кей Нисикори (Япония) и Михаил Кукушкин (Казахстан).