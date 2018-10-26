Надаль вернётся на корт на турнире в Париже

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Париже (Франция), который стартует на следующей неделе. Надаль не участвовал в соревнованиях с US Open, где он получил травму колена. Участником турнира станет также швейцарец Роджер Федерер, не приезжавший в Париж с 2015 года.

Все сеяные игроки начнут свой путь в Париже со второго круга. Отметим, что Надаль и Федерер оказались в разных частях сетки. В одну часть сетки с Федерером попал серб Новак Джокович.

Ранее стало известно, что организаторы турнира дали «уайлд-кард» французам Жо-Вильфриду Цонге, Пьеру-Югу Эрберу и Уго Умберу.

Призовой фонд турнира в Париже составляет более $ 2 млн. Соревнования категории «Мастерс» в Париже пройдут в период с 29 октября по 4 ноября.