Надаль вернётся на корт на турнире в Париже

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Париже (Франция), который стартует на следующей неделе. Надаль не участвовал в соревнованиях с US Open, где он получил травму колена. Участником турнира станет также швейцарец Роджер Федерер, не приезжавший в Париж с 2015 года.
Все сеяные игроки начнут свой путь в Париже со второго круга. Отметим, что Надаль и Федерер оказались в разных частях сетки. В одну часть сетки с Федерером попал серб Новак Джокович.
Ранее стало известно, что организаторы турнира дали «уайлд-кард» французам Жо-Вильфриду Цонге, Пьеру-Югу Эрберу и Уго Умберу.
Призовой фонд турнира в Париже составляет более $ 2 млн. Соревнования категории «Мастерс» в Париже пройдут в период с 29 октября по 4 ноября.
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