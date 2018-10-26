Д. Медведев и Хачанов узнали своих соперников на старте турнира в Париже

Сегодня, 26 октября, состоялась жеребьёвка основной сетки турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция), который стартует на следующей неделе. В основной сетке соревнований примут участие два представителя России — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Соперником Медведева в первом круге турнира станет испанец Пабло Карреньо-Буста. Хачанов на старте турнира сыграет с сербом Филипом Краиновичем. В случае победы Медведев выйдет на хорвата Борну Чорича, пропускающего первый круг. Хачанов, обыграв Краиновича, встретится с британцем Кайлом Эдмундом, который тоже пройдёт первый круг на bye.

Призовой фонд турнира в Париже составляет более $ 2 млн. Соревнования категории «Мастерс» в Париже пройдут в период с 29 октября по 4 ноября.