Андерсон: к полуфиналу турнира в Вене подхожу свежим

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Вене. Также Андерсон рассказал об ожиданиях от следующего матча на турнире. Его соперником будет испанец Фернандо Вердаско. Андерсон в Вене сыграл лишь один полный матч. В четвертьфинале его соперник хорват Борна Чорич снялся во втором сете. Ранее австриец Юрген Мельцер отказался от игры с Андерсоном во втором круге турнира.

«Матч был интересным. Я хорошо начал, здорово подавал. Соперник тоже был хорош. Затем он вызвал тренера, я думал, что там проблема с экипировкой, даже не предполагал, что что-то не так. После этого я поймал свой ритм, выиграл несколько хороших очков. На тай-брейке я тоже удачно сыграл. Во втором сете было уже заметно, что его что-то сильно беспокоит.

К полуфиналу я подхожу свежим. Тем не менее, у меня были большие перерывы между матчами. Но я думаю, что я готов. Вердаско — очень опытный игрок, который отлично бьёт. Он похож по стилю игры на Чорича. Но я постараюсь делать то, что приносило результат», — сказал Андерсон в интервью пресс-службе ATP.