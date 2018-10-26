Тим: Нисикори был сегодня лучшим игроком на корте

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия). Тим, посеянный под первым номером, уступил японцу Кею Нисикори (3:6, 1:6). Тим мог стать третьим в истории австрийским теннисистом, выигравшим этот турнир. Восьмая ракетка мира Тим проиграл первые пять геймов в течение 20 минут. После окончания матча австриец признался, что соперник его полностью переиграл.

«Он просто был лучше меня сегодня. Некоторые вещи, которые важны для моей игры, сегодня не сработали», — цитирует Тима Reuters.

В полуфинале турнира в Вене Нисикори сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, который обыграл венгра Мартона Фучовича. Кукушкин в Вене стартовал с квалификации.