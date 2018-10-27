Федерер: как только потеряю страсть к игре, закончу карьеру

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о месте мотивации в своей карьере. Также Федерер признался, что завершит карьеру, как только потеряет страсть к теннису.

«Я должен испытывать страсть к игре. Мне нужно это чувство, когда ты хочешь побеждать.

Как только я перестану биться за победы на крупных турнирах, моя страсть уйдёт. Но в настоящее время я наслаждаюсь своей карьерой, рад, что могу играть на любимых турнирах. В течение текущего года я избегал травм. Это здорово.

Очевидно, что с возрастом восстановление занимает больше времени. То, что раньше болело два дня, теперь ноет на протяжении пяти. Если раньше нужна была неделя, чтобы всё прошло, то теперь – три. Зачастую нужно просто преодолеть боль. Поэтому теперь мне нельзя допускать ошибок со своим календарём», — приводит слова Федерера Tennis World USA.