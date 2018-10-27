А. Зверев: Баутиста-Агут на харде невероятен, его мячи невозможно атаковать

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Базеле. Второй номер посева в двух партиях оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута – 7:5, 6:3.



«Роберто на харде – это просто невероятный оппонент. Он отправляет на твою половину настолько плоские мячи, что они скользят по покрытию. В такой ситуации практически невозможно атаковать и следует проявлять максимальное терпение», – цитирует Зверева официальный сайт ATP.



За выход в финальный матч Александр поборется с румынским теннисистом Мариушем Копилом, который ранее обыграл хорвата Марина Чилича.



«Вероятно, Копил проводит турнир всей своей жизни. Он большой парень с отличной подачей и мощным форхендом. Мне предстоит тяжёлый матч», – заявил 21-летний немец.