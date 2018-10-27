Федерер: в матче с Симоном у меня было много ошибок, но это логично

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Базеле. Первый номер посева в непростом матче переиграл француза Жиля Симона – 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.



«Конечно, Жиль сыграл просто отлично, но я нашёл способ победить и именно поэтому сейчас счастлив. Практически весь матч складывался для меня не самым лучшим образом. Симон отлично играет в защите, поэтому вполне логично, что у меня было большое количество не только активно выигранных мячей, но и невынужденных ошибок.



Поддержка публики была потрясающей. Думаю, я тоже не раз сегодня проявил эмоции. Зрители чувствовали, что я в опасности, и было приятно чувствовать их постоянную поддержку», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.