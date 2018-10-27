Нисикори: надеюсь продолжить движение вверх и попасть на Итоговый турнир

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал выход в полуфинал соревнований в Вене (Австрия). В четвертьфинальном поединке он в двух партиях обыграл лидера посева и хозяина соревнований Доминика Тима – 6:3, 6:1.



«Просто счастлив сыграть в такой отличный теннис сегодня. Надеюсь, в итоге смогу квалифицироваться на Итоговый турнир. Я выкладываюсь на сто процентов в Вене, однако на следующей неделе ещё один важный турнир. Надеюсь, в Париже смогу продолжить движение вверх», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



Соперником Нисикори в борьбе за выход в финал соревнований категории ATP 500 станет теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин. Ранее теннисисты встречались восемь раз, и Кукушкин ни разу не уходил с корта победителем.