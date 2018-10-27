Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Медведев в 1/2 финала Базеля

Сегодня, 27 октября, состоится полуфинальный матч турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, и россиянин Даниил Медведев. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Единственный очный поединок теннисисты провели две недели назад на «Мастерсе» в Шанхае – в трёх партиях победил Федерер.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Медведев в Базеле.



Победитель встречи за главный трофей соревнований поспорит либо с немцем Александром Зверевым, либо с румыном Мариушем Копилом.



Турнир с призовым фондом € 2 442 740 завершится 28 октября. Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.