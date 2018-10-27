Победы Андерсона, Нисикори и Вердаско в видеообзоре матчей 1/4 финала в Вене

Сразу две четвертьфинальные встречи на турнире в Вене (Австрия) не были доиграны до конца. Хорват Борна Чорич снялся с матча с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном, сыграв только три гейма во второй партии, а француз Гаэль Монфис при аналогичном счёте не сумел продолжить матч с испанцем Фернандо Вердаско. Стартовые сеты оба теннисиста проиграли.



Японец Кей Нисикори, который остаётся главным претендентом на место запасного на Итоговом теннисном турнире в Лондоне, в двух партиях легко разобрался с хозяином местных кортов Домиником Тимом – 6:3, 6:1. Интересно, что в первой партии японец вёл со счётом 5:0, однако Тим сумел частично вернуться в партию и при счёте 3:5 имел двойной брейк-пойнт.

Полуфинальные пары турнира категории ATP 500 выглядят следующим образом:



Кей Нисикори (Япония, 5) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

Кевин Андерсон (ЮАР) – Фернандо Вердаско (Испания).