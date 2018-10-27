Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс – Кар. Плишкова в полуфинале Сингапура

Сегодня, 27 октября, состоится полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют представительница США Слоан Стивенс и чешка Каролина Плишкова. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. Теннисистки встречались трижды, и два матча завершились победами Стивенс.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс – Кар. Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.



На нынешнем Итоговом чемпионате WTA Стивенс на пути к полуфиналу выиграла все три матча в своей группе. На счету Плишковой две победы и одно поражение.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датчанка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.