Победы Медведева и Федерера в видеообзоре четвертьфинальных матчей в Базеле

На турнире в Базеле (Швейцария) определились полуфиналисты. Борьбу за титул продолжают швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и теннисист из Румынии Мариуш Копил.



Первая ракетка турнира Роджер Федерер в четвертьфинале нанёс поражение французу Жилю Симону. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1). 4:6, 6:4. Даниил Медведев в третий раз в сезоне встречался с греком Стефаносом Циципасом и добыл третью победу – 6:4, 3:6, 6:3.



Федерер и Медведев разыграют путёвку в финал в очном поединке. Две недели назад Роджер уже обыгрывал россиянина в Шанхае.



В нижней части сетки 21-летний Зверев в двух сетах расправился с испанцем Роберто Баутистой-Агутом – 7:5, 6:3. Интересно, что во второй партии Александр уступал со счётом 0:3, однако сумел выиграть шесть геймов подряд. Копил, также в двух сетах, переиграл представителя США Тейлора Фритца – 7:6 (8:6), 7:5.