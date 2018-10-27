Касаткина оценила игру Стивенс и Плишковой накануне их матча в Сингапуре

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала игру полуфиналисток Итогового теннисного турнира WTA американки Слоан Стивенс и чешки Каролины Плишковой. Напомним, Дарья являлась запасной на соревнованиях, однако шансов сыграть не получила.



«Слоан Стивенс выглядит расслабленной на корте и демонстрирует классную технику. Считаю, что её форхенд является одним из лучших в туре. Когда мы играли на «Ролан Гаррос», было очень тяжело. Я старалась играть под бэкхенд, но она не ошибалась и с него. Вобщем, когда она в хорошем настроении – у тебя проблемы.



Что касается Плишковой, то это очень агрессивный игрок с крутой подачей. Иногда она выглядит слишком расслабленной, но соперникам следует быть очень осторожными – на самом деле она очень сконцентрирована», – цитирует Касаткину пресс-служба WTA.



Стивенс и Плишкова сыграют в рамках второго полуфинального матча на Итоговом теннисном турнире. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.

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