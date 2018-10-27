Свитолина обыграла Бертенс и вышла в финал Итогового чемпионата WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над голландкой Кики Бертенс в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Седьмая ракетка мира Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая девятое место в рейтинге WTA, 7 раз подала навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Бертенс и Свитолина встречались дважды и по разу выигрывали друг у друга.



За главный трофей соревнований Свитолина поборется с победительницей пары Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия).



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Бертенс на Итоговом чемпионате WTA.