Федерер: матч с Медведевым будет тяжёлым и нервным

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч на турнире категории ATP 500 в Базеле. Его соперником станет российский теннисист Даниил Медведев.



«Думаю, мне предстоит тяжёлый полуфинал. Я очень взволнован, ведь это будет мой 200-й полуфинал в туре. Особенных нервов добавляет то, что я добрался до такой цифры именно дома, в Базеле», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Матч в Базеле станет вторым очным противостоянием 37-летнего Федерера с 22-летним Медведевым. Две недели назад, на соревнованиях категории «Мастерс» в Шанхае, Роджер победил со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Турнир с призовым фондом € 2 442 740 завершится 28 октября. Действующим победителем соревнований является Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию полуфинального матча Федерер – Медведев.