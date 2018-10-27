Эверт: физика теннисистов значительно отличается от тех времён, когда играла я

Экс первая ракетка мира Крис Эверт оценила физическую готовность современных теннисистов.



«Физическая сила и подготовленность спортсменов сейчас очень отличается от тех времён, когда в теннис играло моё поколение. Я смотрела финальный матч Rogers Cup Халеп со Стивенс и была уверена, что после игры они возьмут как минимум неделю для восстановления перед US Open. Это была настоящая драка, противостояние противоположностей, абсолютно разных стилей, личностей, тренеров.



Спустя три дня после финального матча Rogers Cup обе теннисистки играли на соревнованиях в Цинциннати. Стивенс покинула розыгрыш турнира, уступив во втором раунде, тогда как Халеп сумела пробиться в финал, где уступила голландке Кики Бертенс.

Халеп – первая обладательница трофея имени Крис Эверт