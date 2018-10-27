А. Зверев: наши отношения с Федерером невероятно близки

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об отношениях с 37-летним швейцарцем Роджером Федерером.



«Наши отношения с Роджером невероятно близки. Мы проводим вместе очень много времени за пределами корта и общаемся не только про теннис, но и про жизнь в целом. Мы все знаем Федерера как легенду тенниса, как величайшего спортсмена всех времён. Я же могу сказать, что он ещё и замечательный человек.



Знаю, что Швейцария очень благодарна ему за всё и обожает его. Никогда не играл против него в Базеле. Надеюсь, в конце недели этот пробел будет восполнен», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Зверев и Федерер на турнире в Базеле могут сыграть в финале. Для этого Роджеру необходимо обыграть россиянина Даниила Медведева, а Александру – теннисиста из Румынии Мариуша Копила.