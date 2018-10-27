Нисикори: у Тима мощный форхенд, но мне удобно с него играть

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал игру австрийца Доминика Тима. В четвертьфинальном матче соревнований категории ATP 500 в Вене Нисикори победил Доминика со счётом 6:3, 6:1.



«У Тима есть всё: хорошая подача, мощный форхенд, но лично мне очень нравится его удар. Мне удобно играть с таких мячей.



Знаете, в Вене очень интересно. В частности, моей команде. Недавно они пошли в оперу, но я очень ревниво отнёсся к подобной затее – я был против. Не мог представить, что просижу три часа без движения. Возможно, когда закончу карьеру, как-нибудь схожу в оперный театр», – цитирует Нисикори Tennis World USA.

В полуфинальном матче турнира в Вене Нисикори сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.