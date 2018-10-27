Федерер: для меня Швейцария – лучшая страна в мире. Здесь тихо и безопасно

Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к родине.



«За последние три месяца я был дома всего пять дней. Чем больше ты путешествуешь, тем больше ценишь дом и то, что тебя в нём ждёт. С годами я ещё лучше понял, насколько прекрасна Швейцария и как я рад находиться здесь. У меня по-прежнему здесь много друзей, и для меня Швейцария – лучшая страна в мире.



В нашей стране всё чисто, безопасно. Нет сумасшедшего движения, как, например, в Токио, Чикаго или Нью-Йорке. Знаете, куда бы я ни пошёл, меня сопровождает фраза «Из Швейцарии». Я автоматически начинаю представлять свою страну. С одной стороны, мне всегда нравилось это. С другой — было неудобно. В конце концов, я просто теннисист.



Однако теннис – мировой вид спорта. Он открыл передо мной много дверей, дал множество интересных знакомств. Я выступаю на турнирах, за которыми наблюдает весь мир. Всегда мечтал стать не только примером для детей, но и отличным послом Швейцарии в мире», – цитирует Федерера Tennis World USA.