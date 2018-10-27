А. Зверев: в Германии забыли, что мне всего 21, и уже ждут побед на мэйджорах

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал критику в свой адрес со стороны немецких СМИ.



«Меня часто критикуют в моей стране, и эта критика в мой адрес связана с тем, что в Германии всегда было очень много сильных теннисистов. Борис Беккер выиграл очень много титулов, Штеффи Граф выиграла вообще всё.

В Германии быстро забыли, что мне всего 21 год, и ждут от меня побед на турнирах «Большого шлема» и звания первой ракетки мира», – цитирует Зверева Tennis World USA.



В данный момент немецкий теннисист выступает на турнире категории ATP 500 в Базеле. Зверев дошёл до полуфинала, где сыграет с румыном Мариушем Копилом. 21-летний теннисист является четвёртой ракеткой мира, однако большую часть сезона входил в тройку лучших теннисистов мира.