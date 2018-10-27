Стивенс добыла волевую победу над Плишковой и вышла в финал Итогового турнира

Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре – 0:6, 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Шестая ракетка мира Стивенс выполнила 3 эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Двойными ошибками американка не отметилась. Её соперница, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, не выполнив ни одной подачи навылет.

Ранее теннисистки встречались трижды, и Плишкова сумела победить один раз – на турнире в Мадриде в мае текущего года.



За главный трофей соревнований Стивенс поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла голландку Кики Бертенс.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс – Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.