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Стивенс добыла волевую победу над Плишковой и вышла в финал Итогового турнира

Стивенс добыла волевую победу над Плишковой и вышла в финал Итогового турнира
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре – 0:6, 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Шестая ракетка мира Стивенс выполнила 3 эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Двойными ошибками американка не отметилась. Её соперница, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, не выполнив ни одной подачи навылет.

Ранее теннисистки встречались трижды, и Плишкова сумела победить один раз – на турнире в Мадриде в мае текущего года.

За главный трофей соревнований Стивенс поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла голландку Кики Бертенс.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс – Плишкова на Итоговом чемпионате WTA.

27 октября 2018 года, суббота. 14:40 МСК
Сингапур. 1/2 финала
Матч окончен
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
6
США
0:6
6:4
6:1
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
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