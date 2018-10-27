26 эйсов помогли Копилу обыграть А. Зверева в полуфинале турнира в Базеле

Румынский теннисист Мариуш Копил вышел в финал турнира в Базеле. В полуфинальном матче Копил, начавший соревнования с квалификации, в трёх сетах обыграл второго сеяного, Александра Зверева из Германии, со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Копил 26 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из трёх возможных брейк-пойнтов. На счету Зверева 9 эйсов, 8 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из шести возможных.

93-я ракетка мира 28-летний Копил и 21-летний Зверев, занимающий пятое место в рейтинге АТР, впервые встречались в официальных матчах.

За титул Копил сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся швейцарец Роджер Федерер и россиянин Даниил Медведев.