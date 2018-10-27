Видеообзор побед Свитолиной и Стивенс на Итоговом чемпионатe WTA

«Чемпионат» представляет видеообзор полуфинальных матчей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Украинская теннисистка Элина Свитолина за 2 часа 42 минуты одержала победу над голландкой Кики Бертенс – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. Седьмая ракетка мира Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая девятое место в рейтинге WTA, 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

За главный трофей соревнований Свитолина поборется с американской теннисисткой Слоан Стивенс, которая за 1 час 57 минут одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой – 0:6, 6:4, 6:1. Шестая ракетка мира Стивенс выполнила 3 эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Двойными ошибками американка не отметилась. Её соперница, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, не выполнив ни одной подачи навылет.