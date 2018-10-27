Медведев не сумел выйти в финал турнира в Базеле, уступив Федереру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Базеле. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Федерер в двух сетах уверенно обыграл седьмого сеяного, россиянина Даниила Медведева, со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут. Федерер 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 возможных брейк-пойнтов. На счету Медведева один эйс, семь ошибок на подаче и один реализованный брейк из трёх возможных.

Соперники во второй раз встречались в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии стал 2-0 в пользу швейцарского теннисиста.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию полуфинального матча Федерер – Медведев в Базеле.

За титул Федерер сыграет с румыном Мариушем Копилом, начавшим соревнования с квалификации.