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Медведев не сумел выйти в финал турнира в Базеле, уступив Федереру

Медведев не сумел выйти в финал турнира в Базеле, уступив Федереру
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Базеле. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Федерер в двух сетах уверенно обыграл седьмого сеяного, россиянина Даниила Медведева, со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут. Федерер 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 возможных брейк-пойнтов. На счету Медведева один эйс, семь ошибок на подаче и один реализованный брейк из трёх возможных.

Соперники во второй раз встречались в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии стал 2-0 в пользу швейцарского теннисиста.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию полуфинального матча Федерер – Медведев в Базеле.

За титул Федерер сыграет с румыном Мариушем Копилом, начавшим соревнования с квалификации.

27 октября 2018 года, суббота. 18:40 МСК
Базель. 1/2 финала
Матч окончен
Роджер Федерер
Роджер Федерер
3
Швейцария
6:1
6:4
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
20
Россия
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