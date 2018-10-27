Стивенс: собираюсь отдать все силы в финале, и посмотрим, что из этого получится

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала предстоящий финал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором ей предстоит встретиться с украинкой Элиной Свитолиной, в личном противостоянии с которой Стивенс ведёт — 2-1.

«Завтра будет отличный матч, и не имеет значения, что было в прошлом. Во-первых, это совершенно другое покрытие. Мы играем в крытом помещении. Совсем другое. Думаю, мы просто выйдем и сыграем так сильно, как можем, и я уверена, что будет отличный матч.

Перед первым финалом Итогового турнира WTA я победила нескольких замечательных игроков здесь, провела четыре действительно прекрасных матча. Знаете, я уже довольна. Теперь мне предстоит ещё один матч. Собираюсь отдать все силы, и посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.