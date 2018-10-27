Федерер: не думаю, что Медведев сыграл со мной так же хорошо, как в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) прокомментировал победу со счётом 6:1, 6:4 в матче с россиянином Даниилом Медведевым (7) и выход в финал турнира в Базеле.

«Очень рад вновь выйти в финал в Базеле. Думаю, это мой лучший матч на этой неделе. Я адаптировался к условиям и к своему состоянию. Это мой самый последовательно проведённый матч на сегодняшний день, что отразилось на результате, чему я очень рад.

Не думаю, что Даниил играл так же хорошо, как во время нашей первой встречи, в Шанхае. Условия разные, возможно, он чувствовал тяжесть в ногах. В последние несколько недель он провёл много матчей, так что мне понятны причины. Для меня же турнир продолжается, я рад снова быть здесь в финале. Надеюсь, смогу защитить титул.

Видел матчи Копила с Чиличем и Зверевым – он отлично играл. Не уверен, что он сможет так же сыграть против Федерера, но всё же волнуюсь», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.