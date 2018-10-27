Копил: я выиграл у А. Зверева, но не могу в это поверить

Румынский теннисист Мариуш Копил (Q) прокомментировал победу со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4 над Александром Зверевым из Германии (2) и выход в финал турнира в Базеле.

«Невероятная неделя. Перед приездом сюда я сражался изо всех сил за рейтинговые очки, чтобы закончить год в топ-100. Хотел выиграть здесь один или два матча, чтобы точно остаться там. Но выход в финал — это невероятное достижение.

Зверев — отличный теннисист, выигравший уже так много турниров в его возрасте. Он нереальный. Я знал, что будет очень сложный матч. Но надеялся хорошо подавать, чтобы набрать очки и получить возможность сыграть в мой теннис. Думаю, я смешал его карты, сыграв против него очень хороший матч. Я выиграл, но не могу в это поверить», — приводит слова Копила пресс-служба АТР.