Поражения Медведева и А. Зверева — в обзоре полуфиналов турнира в Базеле

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Базеле (Швейцария), уступив хозяину кортов Роджеру Федереру — 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 5 минут.

Соперники встретились во второй раз. Счёт в личном противостоянии стал 2-0 в пользу третьей ракетки мира.

В другом полуфинальном поединке немецкий теннисист Александр Зверев за 2,5 часа проиграл представителю Румынии Мариушу Копилу, который начал соревнования с квалификации, — 3:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Федерер и Копил разыграют титул сегодня, 28 октября. Встреча начнётся в 17:00 мск.

Призовой фонд турнира в Базеле составляет более € 2,4 млн. В прошлогоднем финале Федерер взял верх над Хуаном-Мартином дель Потро из Аргентины.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».