Победы Андерсона и Нисикори — в обзоре полуфинальных матчей турнира в Вене

В полуфинале турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под пятым номером, за полтора часа нанёс поражение представителю Казахстана Михаилу Кукушкину – 6:4, 6:3.

В другом поединке 1/2 финала Кевин Андерсон из ЮАР обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Финальный матч между Нисикори и Андерсоном начнётся 28 октября в 16:00 мск. В личных встречах 28-летний уроженец Мацуэ ведёт 4-2.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Действующим чемпионом соревнований является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале обыграл соотечественника, Жо-Вильфрида Цонгу.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».