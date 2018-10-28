Кербер радуется началу отпуска

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала, как проводит время после окончания текущего сезона.

«Это завершение 2018 года. Сезон закончился, и мои каникулы официально начались», — написала 30-летняя уроженка Бремена в «Твиттере».

В этом году Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. В рейтинге WTA Анжелика располагается на втором месте. Ранее стало известно, что немецкая спортсменка рассталась с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, под руководством которого она работала с ноября 2017 года.

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре Кербер не смогла преодолеть групповой этап. В трёх матчах она потерпела два поражения — от Кики Бертенс из Нидерландов и американки Слоан Стивенс.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Кербер.