Шарапова объяснила, почему у неё в теннисе мало подруг

Россиянка Мария Шарапова рассказала, как относится к конкуренции в женском теннисе. 31-летняя спортсменка заявила, что считает соперницей любую девушку, которую встречает на пути.



«Я никак не скрываю свои чувства. Все знают, что теннис – моя работа. Выхожу на корт ради победы. Для меня соперницей является любая девушка, которую встречаю.



Я не из тех людей, кто будет заводить разговор о погоде перед началом матча. Я довольно конкурентоспособная девушка. Могу поздороваться, но не буду дарить соперницам цветов. Меня нельзя назвать дружелюбной, поэтому у меня мало друзей на корте. Это не какая-то стратегия. Просто, если вы играете в теннис, это не означает, что вы должны дружить именно с теннисистами.



У каждого человека свои интересы. У меня есть друзья, у которых совершенно разные места работы и увлечения. В конечном счёте теннис – это лишь небольшая часть нашей жизни», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

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