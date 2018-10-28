Циципас извинился перед девочкой за эпизод, случившийся в матче с Д. Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время четвертьфинального матча турнира в Базеле (Швейцария) с россиянином Даниилом Медведевым грубо обошёлся с девочкой, работавшей на соревнованиях. 20-летний Циципас воспользовался помощью ребёнка, чтобы снять чехол с ракетки. Теннисист резко дёрнул свою ракетку и поспешил на корт.

«Я полностью согласен, что моё поведение было недопустимым. Я не имел ничего против той девочки. Я лишь хотел быстрее подготовить свою ракетку. Ничего более. Я приношу свои извинения», — написал в «Твиттере» Циципас.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Циципаса.

Ранее аналогичный эпизод произошёл на турнире в Шэньчжэне (Китай) в матче Фернандо Вердаско и Йосихито Нисиоки. Вердаско отругал мальчика за то, что тот не успел вовремя поднести ему полотенце. После этого испанца раскритиковали в социальных сетях.