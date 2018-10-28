Надаль: прочувствовал ужасы наводнения на Мальорке на себе

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих переживаниях во время наводнения на Мальорке. Сам теннисист участвовал в устранении последствий разрушительного наводнения, которое унесло жизни 13 человек. Надаль признался, что знал женщину, которая погибла вместе со своим 5-летним сыном. Её автомобиль унесли речные потоки.

«Я знал эту женщину. Она кузина одного из моих друзей. Можно сказать, что я почувствовал всю ситуацию изнутри и видел драму этих детей. Это очень печальная часть жизни. После такого крайне сложно восстановиться.

Стихия разыгралась примерно в шести километрах от дома, в котором я живу. В тот момент я находился дома и видел, как дождь продолжает идти без остановки. Это было просто ужасно, очень жаль, что это произошло. Люди, которые не живут там, не смогут понять масштаб катастрофы. Многие мои родственники живут в пострадавших деревнях. Естественно, я чувствую свою связь с этими местами.

Единственное, что мы можем сейчас сделать, попытаться помочь им, поддержать их в момент утраты. Мы сейчас пытаемся собрать деньги, чтобы помочь пострадавшим. Но, конечно, никак не помочь тем, кто потерял там своих родных. Это очень печально», — цитирует Надаля The Charlotte Observer.