Андерсон победил Нисикори в финале турнира в Вене

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон (2) стал победителем турнира в Вене (Австрия). В финале соревнований Андерсон в двух сетах обыграл японца Кея Нисикори (5). Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Андерсон, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, выполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. Его соперник, 11-я ракетка мира, 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Этот матч стал для соперников уже восьмым. Андерсон одержал третью победу, пять матчей выиграл Нисикори. Отметим, что Нисикори на турнире в Вене выбил австрийца Доминика Тима, первый номер посева.

Призовой фонд турнира в Вене превышает € 2,1 млн.