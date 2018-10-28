Вайда: после прекращения сотрудничества с Джоковичем я был опустошён

Мариан Вайда, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, вспомнил, как спортсмен связался с ним в марте 2018 года, чтобы возобновить сотрудничество. Джокович позвонил Вайде после поражения в первом круге турнира в Майами от француза Бенуа Пэра. Сербский теннисист тогда решил возобновить работу с Вайдой.

«Это было удивительно. Я не мог поверить. После того как в 2017 году наше сотрудничество прекратилось, я был опустошён. У меня не было энергии, чтобы вновь начинать работать (Вайда отклонил предложение стать капитаном сборной Словакии. – Прим. «Чемпионата»).

Тогда мне казалось, что я больше не хочу работать в теннисе. Я постоянно откладывал дальнейшие решения», — цитирует Вайду New York Times.