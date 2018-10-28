Андерсон квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон пробился на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Лондоне. Путёвку на соревнования в Лондон Андерсон завоевал после того, как в финале турнира в Вене (Австрия) победил японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Помимо Андерсона места на Итоговом турнире уже заработали Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина), Роджер Федерер (Швейцария) и Александр Зверев (Германия). Обладатели ещё двух путёвок определятся по итогам турнира серии «Мастерс», который пройдёт на следующей неделе в Париже (Франция).

Итоговый чемпионат ATP пройдёт на арене O2 с 11 по 18 ноября. Участие в соревнованиях примут восемь лучших теннисистов нынешнего сезона.