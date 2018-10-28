Федерер защитил чемпионский титул на турнире в Базеле

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер (1) стал победителем турнира в Базеле (Швейцария). В финале он в двух сетах обыграл Мариуша Копила из Румынии. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Его соперник, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Федерер выиграл турнир в Базеле и в 2017 году. Таким образом, швейцарский теннисист защитил чемпионский титул. Копил в Базеле преодолел квалификацию, а в полуфинале в трёх сетах нанёс поражение Александру Звереву (2).