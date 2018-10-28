Бабош: все сложные моменты делали нашу пару с Младенович лишь сильнее

Венгерская теннисистка Тимя Бабош прокомментировала победу на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде. Бабош в паре с француженкой Кристиной Младенович в финале обыграла чешских теннисисток Катержину Синякову и Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 7:5.

«Мы стали намного сильнее. Мы проводим много времени вместе с Младенович. И не только на корте, но и за его пределами. Все сложные моменты делают нас лишь сильнее.

Нелегко быть теннисисткой из Венгрии. У нас не такая сильная команда, нет хороших тренировочных площадок. Например, когда мы приезжаем во Францию, то видим, что там теннисистки играют здорово. Поэтому я всегда говорила себе, что должна буду полностью выложиться, чтобы успешно соревноваться с соперницами», — цитирует Бабош пресс-служба WTA.