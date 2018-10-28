Федерер выиграл 99-й турнир ATP в карьере

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, ставший победителем турнира в Базеле (Швейцария), выиграл 99-й турнир ATP в своей карьере. Сегодня, 28 октября, Федерер в финале турнира нанёс поражение румынскому теннисисту Мариушу Копилу. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

В послужном списке Федерера значатся девять побед на домашнем турнире в Базеле. На этих соревнованиях он выиграл последние 20 матчей. Федерер уже в 12-й раз подряд принял участие в финале этого турнира.

До окончания текущего сезона швейцарец планирует сыграть на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Также Роджер получил путёвку на Итоговый чемпионат ATP, который будет проходить в Лондоне на арене O2 в ноябре.