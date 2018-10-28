Стивенс: я и Свитолина можем гордиться собой, финал был великолепным

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала поражение в финале Итогового чемпионата WTA. Стивенс в трёх сетах проиграла украинской теннисистке Элине Свитолине (6:3, 2:6, 2:6).

«Чувствую небольшое разочарование и грусть. Но, как бы это сказать, я и так добилась успеха, оказавшись на этом турнире. Затем я обыграла многих великих теннисисток.

Сейчас мне грустно, но я знаю, что если буду продолжать в том же духе, то у меня будут и другие возможности, чтобы здесь победить. Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом. Я говорю, что могу быть счастлива тем, как складывается моя карьера, как я сыграла. Я приложила максимум усилий, но иногда в таких ситуациях ты всё равно проигрываешь.

Мой сезон сложился намного лучше, чем у многих других теннисисток. Думаю, я могу гордиться этим. Очевидно, что и Свитолина тоже может гордиться собой. Её сезон сложился великолепно. Думаю, сегодняшний финал был отличным», — цитирует Стивенс Reuters.