Андерсон: безмерно счастлив от своей победы на турнире в Вене

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон прокомментировал победу на турнире в Вене (Австрия). В финале Андерсон нанёс поражение японцу Кею Нисикори (6:3, 7:6 (6:3) и забронировал путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

«Для меня было важно выиграть мой первый титул на турнирах серии «ATP-500». Я уже давно стремился к этому. Каждый раз, когда пробиваешься в финал, хочешь забыть о всякой статистике и играть. Мне противостоял очень сильный соперник в лице Нисикори. Мне нужно было сыграть в великолепный теннис, чтобы победить. Я безмерно счастлив, мне наконец удалось победить.

Попадание на Итоговый чемпионат ATP – фантастика! Участие в этом турнире было одной из моих важнейших целей на сезон. В течение двух предыдущих сезонов я был близок к этому, но тогда немного не хватило. Я думаю, что это один из самых важных турниров года. Там ты играешь с сильнейшими теннисистами мира.

Важен и тот факт, что соревнование проходит в Лондоне. Я слышал много положительного об этой арене и отличной атмосфере, которая там царит», — приводит слова Андерсона пресс-слжба ATP.