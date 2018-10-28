Видеообзор победы Свитолиной над Стивенс на Итоговом чемпионате WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня, 28 октября, одержала победу в финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Свитолина в трёх сетах обыграла американку Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2).

Элина стала первой украинкой, выигравшей Итоговый чемпионат WTA. Это самый значимый успех в карьере Свитолиной. Также она стала первой теннисисткой с 2013 года, которой удалось пройти Итоговый чемпионат WTA без поражений. В 2013 году все матчи на турнире выиграла американка Серена Уильямс.

После этого успеха Свитолина поднимется в обновлённом рейтинге WTA на четвёртое место. Изначально Элина считалась одним из аутсайдеров Итогового чемпионата, так как одной из последних квалифицировалась на соревнования в Сингапуре.