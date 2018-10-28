Видеообзор победы Андерсона над Нисикори в финале турнира в Вене

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон сегодня, 28 октября, одержал победу на турнире в Вене (Австрия). Андерсон в финале соревнований в двух сетах переиграл японца Кея Нисикори. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (6:3). После этой победы Андерсон гарантировал себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP, который будет проходить в Лондоне (Англия) с 6 по 11 ноября.

Андерсон впервые в своей карьере стал победителем турнира серии «ATP-500». Также Кевин впервые в своей карьере завершит сезон в топ-10 рейтинга ATP и сыграет на Итоговом чемпионате. Он станет первым с 1995 года представителей свой страны на Итоговом турнире ATP.

Нисикори также сохраняет шансы на попадание на турнир в Лондоне. Судьба двух последних путёвок решится на турнире «Мастерс» в Париже (Франция).