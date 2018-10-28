Федерер: как знать, возможно, я в последний раз выиграл турнир в Базеле

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу в финале турнира в Базеле (Швейцария) над румынским игроком Мариушем Копилом (7:6 (7:5), 6:4). Федерер уже в девятый раз выиграл этот турнир.

«Это особенное достижение. Я выиграл в своём родном городе снова, не зная, смогу ли ещё когда-нибудь сыграть здесь в финале. Возможно, я выиграл этот турнир в последний раз. Естественно, что я очень эмоционален.

Сегодня я нервничал. У меня не получалось поймать свою игру. Но и соперник провёл хороший матч, думаю, что он играл здорово. К счастью, на этой неделе всё получилось здорово. Я здорово играл на приёме. Думаю, что именно этот аспект принёс мне победу», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.