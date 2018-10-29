Андерсон стал 6-й ракеткой мира, Медведев — 17-й, Хачанов — 18-й

В обновлённом рейтинге ATP от 29 октября южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, стал 17-й ракеткой мира. Его соотечественник Карен Хачанов поднялся на 18-ю позицию.
Рейтинг ATP. 29 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5115.
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050.
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3425.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3335.
…
17 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1977.
18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1845...
76 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 725...
100 (99). Евгений Донской (Россия) — 583.