Федерер поднялся на 3-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Андерсон — на 6-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 29 октября швейцарец Роджер Федерер поднялся на третью строчку, южноафриканец Кевин Андерсон — на шестую, японец Кей Нисикори — на девятую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 15-й позиции.



Чемпионская гонка ATP. 29 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5660.

4 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5280.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4905.

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4220.

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3870.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3535.

9 (10). Кей Нисикори (Япония) — 3210.

10 (9). Джон Иснер (США) — 3065.

…

15 (18). Даниил Медведев (Россия) — 1932.

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 1835…

70 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 715.