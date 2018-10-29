Федерер поднялся на 3-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Андерсон — на 6-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 29 октября швейцарец Роджер Федерер поднялся на третью строчку, южноафриканец Кевин Андерсон — на шестую, японец Кей Нисикори — на девятую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 15-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 29 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5660.
4 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5280.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4905.
6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4220.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3870.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3535.
9 (10). Кей Нисикори (Япония) — 3210.
10 (9). Джон Иснер (США) — 3065.
…
15 (18). Даниил Медведев (Россия) — 1932.
16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 1835…
70 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 715.