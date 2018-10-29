Федерер: может, мне стоит праздновать каждый титул как в последний раз

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл румына Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Для меня было важно выиграть здесь титул. Я не переживал о других вещах. Победа в Базеле так много значит для меня. Мне так приятно побеждать перед родными болельщиками, радовать их. Это была невероятная неделя.

В последние несколько недель мне не всегда было легко. Я играл хорошо, но бывало и так, что демонстрировал слабый теннис. Приятно вновь вернуться на победный путь. Посмотрим, что будет дальше. Но, конечно, 99-й титул — это огромное достижение. А тот факт, что мне удалось завоевать его в Базеле, — это просто сумасшествие. Не могу в это поверить. С точки зрения рекордов это была выдающаяся неделя для меня. Всё здорово.

Спустя столько лет в туре я уже не знаю, какой титул станет последним для меня. Я не говорю, что праздную как в последний раз. Может, стоит так делать. Победы в Базеле всегда вызывают много эмоций. Я вижу лица болбоев. Я понимаю, что сам был на их месте. Это так трогательно. Также меня впечатляет, когда болельщики аплодируют мне стоя.

Я всегда мечтал сыграть в финале в Базеле или просто выйти на центральный корт. 21 год назад я с радостью играл здесь в квалификации. Поэтому сейчас, когда начинается церемония награждения и я вижу, как болбои покидают корт, вспоминаю, как сам был на их месте.

Для победы мне потребовалось хорошо играть на приёме и бороться. Может быть, эта победа отличается от предыдущих. Но победа в любом случае приносит радость и придаёт уверенности. Если я хочу успешно выступить в Лондоне, побеждать сильнейших, это именно то, что нужно. Надеюсь, победа в Базеле поможет мне в Лондоне.

Конечно, я ощущаю давление, нервничаю, но стараюсь всё это блокировать и просто наслаждаюсь своим положением. Сейчас я отправлюсь домой и буду спать в своей постели. Это будет здорово", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Федерер выиграл 99-й турнир ATP в карьере